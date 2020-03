Срочно нужна помощь!!! Напишите 10 вопросов с помощью этого предложения- The family live in Landon at 19 Green Street.

Гость: Гость:

The family live in London at 19 Green Street. 1) Who lives in London at 19 Green Street? (Кто живет в Лондоне по адресу Грин Стрит 19?) 2) Do the family live in London at 19 Green Street? (Эта семья живет в Лондоне по адресу Грин Стрит 19?) 3) Why do the family live in London? (Почему эта семья живет в Лондоне?) 4) Where do the family live? (Где живет эта семья?) 5) What street do the family live at? (На какой улице эта семья живет?) 6) Do the family live in London at 19 Green Street or at 18 Green Street? (Эта семья живет в Лондоне, по адресу Грин Стрит 19 или по адресу Грин Стрит 18?) 7) The family live in London at 19 Green Street, don't they? (Эта семья живет в Лондоне, по адресу Грин Стрит 19, не так ли?) 8) The family don't live in London at 19 Green Street, do they? (Эта семья не живет в Лондоне, по адресу Грин Стрит 19, не так ли?) 9) Don't the family live in London at 19 Green Street? (Эта семья не живет в Лондоне, по адресу Грин Стрит 19?) 10) Do the family live in London or in Edinburgh? (Эта семья живет в Лондоне или Эдинбурге?) 11) What town do the family live in? (В каком городе живет эта семья?)