Мне срочно нужно характеристика химического елемента любого
Химия
Мне срочно нужно характеристика химического елемента любого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может так? Ко́бальт — элемент девятой группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, атомный номер — 27. Обозначается символом Co (лат. Cobaltum). Простое вещество кобальт — серебристо-белый, слегка желтоватый металл с розоватым или синеватым отливом.
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