Напишите три задания на тему : Сложноподчиненные предложения

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Напишите три задания на тему : Сложноподчиненные предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания: -Солома была гн_лая и рыхлая так(что) волчиха едва (не)пров_лилась -Хочется что(бы) вся жизнь была такою 2-Составьте 2 предложения с подчинительными союзами. 3-Расставьте знаки препинания в следующих предложении: 1-Мы вышли в дорогу когда рассеялся туман. Если не правильно понял задание,то извиняйте
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