Напишите три задания на тему : Сложноподчиненные предложения

Гость: Гость:

1-Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания: -Солома была гн_лая и рыхлая так(что) волчиха едва (не)пров_лилась -Хочется что(бы) вся жизнь была такою 2-Составьте 2 предложения с подчинительными союзами. 3-Расставьте знаки препинания в следующих предложении: 1-Мы вышли в дорогу когда рассеялся туман. Если не правильно понял задание,то извиняйте