Какое слово состоит из пяти морфем? Приходил , журналистка, придворный, чистота

Русский язык
Какое слово состоит из пяти морфем? Приходил , журналистка, придворный, чистота
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Гость:
При+ ход+ и+л + 0 (нулевое окончание)
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