Какое слово состоит из пяти морфем? Приходил , журналистка, придворный, чистота
Русский язык
Какое слово состоит из пяти морфем? Приходил , журналистка, придворный, чистота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При+ ход+ и+л + 0 (нулевое окончание)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Двома прямими квадрат поділено на чотири фігури однакової площі. доведіть,що ці ф??гури рівні між собою
Русский язык
Отгадайте загадку. рассмотрите картинку. Назовите как можно больше слов. которыми можно описать отгадку. пришла без красок и без кисти и перекрасил...