Умоляю помогите пожалуйста укажите цветные сплавы 1.сталь 2. бронза 3.латунь 4. чугун 5.мельхлор а) 1,2,3,4,5 b) 1,2 c) 1,2,3 d) 2,3,5 e) 2,3,4
Химия
Умоляю помогите пожалуйста укажите цветные сплавы 1.сталь 2. бронза 3.латунь 4. чугун 5.мельхлор а) 1,2,3,4,5 b) 1,2 c) 1,2,3 d) 2,3,5 e) 2,3,4
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Гость:
Укажите цветные сплавы d) 2,3,5
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