Умоляю помогите пожалуйста укажите цветные сплавы 1.сталь 2. бронза 3.латунь 4. чугун 5.мельхлор а) 1,2,3,4,5 b) 1,2 c) 1,2,3 d) 2,3,5 e) 2,3,4

Химия
Умоляю помогите пожалуйста укажите цветные сплавы 1.сталь 2. бронза 3.латунь 4. чугун 5.мельхлор а) 1,2,3,4,5 b) 1,2 c) 1,2,3 d) 2,3,5 e) 2,3,4
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Укажите цветные сплавы d) 2,3,5
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