Физика плиз сюда ребята плиз плиз
Физика
Физика плиз сюда ребята плиз плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найдём ускорение: a= Δv/t=0.6 м/с /3 с=0.2 м/с^2. Запишем второй закон Ньютона для бруска : N+ mg + F + Fтр = ma. (Выделение означает, что записан вектор). Сделаем проекции сил на оси оХ и оУ . На оХ : F-Fтр=ma => F=ma+Fтр= ma + μN.На оУ: N-mg=0 N=mg. F = ma + μmg= m(a+μg)= 4 кг*( 0.2 м/с^2+0.2 *10 м/с^2)= 8.8 Н Ответ: F=8.8 Н.
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