Физика плиз сюда ребята плиз плиз

Гость: Гость:

Сначала найдём ускорение: a= Δv/t=0.6 м/с /3 с=0.2 м/с^2. Запишем второй закон Ньютона для бруска : N+ mg + F + Fтр = ma. (Выделение означает, что записан вектор). Сделаем проекции сил на оси оХ и оУ . На оХ : F-Fтр=ma => F=ma+Fтр= ma + μN.На оУ: N-mg=0 N=mg. F = ma + μmg= m(a+μg)= 4 кг*( 0.2 м/с^2+0.2 *10 м/с^2)= 8.8 Н Ответ: F=8.8 Н.