Помогите пожалуйста 20б
Українська мова
Помогите пожалуйста 20б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бачити значить розуміти гриби мов зонтики Дощик бистринький мова це спілкування вони друзі Антарктида не сніг вчитися не байдики бити останнє я не знаю
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