Помогите найти сторону прямоугольника
Геометрия
Помогите найти сторону прямоугольника
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Гость:
Дано, надо сначала правильно написать.
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