Отзыв по фильму чучело

Русский язык
Отзыв по фильму чучело
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот необыкновенный фильм я никогда не забуду. Смотря этот сюжет,я радовалась и переживала вместе со всеми героями.Лена была такой смелой ,именно это мне в ней и понравилось больше всего. Не каждая девочка осмелилась бы стричь себе волосы или взять чужой поступок на себя.Ее храбрость до сих пор меня удивляет.Лена терпела обиды от одноклассников,ей пришлось пережить многое,но она справилась со всеми своими бедами.Может в этом ей помог дедушка,может быть это отважная девочка Лена научилась самым важным вещам.Этот фильм учит храбрости,сочуствию и умению слушать близких людей,которые с нами в трудную минуту.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Первый период войны (1 сентября 1939 года — 21 июня 1941 года). 1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу. Великобритания и Франция 3 сентяб...
Ответить
Геометрия
Помогите найти сторону прямоугольника
Ответить
Українська мова
Помогите пожалуйста 20б
Ответить
Математика
9*x+50=86 (y+5):14=4
Ответить
Математика
Задача на вероятность (В урне 8 белых и 2 черных шара. вынули один шар и отложили в с??орону, после чего вынули еще один шар. Какова вероятность то...
Ответить