Первый период войны (1 сентября 1939 года — 21 июня 1941 года). 1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу. Великобритания и Франция 3 сентября объявили Германии войну.Это ответ на Вторую Мировую Войну
История
Первый период войны (1 сентября 1939 года — 21 июня 1941 года). 1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу. Великобритания и Франция 3 сентября объявили Германии войну.Это ответ на Вторую Мировую Войну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 сентября 1939 года Великобритания и Франция согласно своим союзническим обязательствам перед Польшей объявили войну Германии. В течение нескольких недель Франция и Англия бездействовали, в то время как немецкая военная машина всей своей мощью навалилась на Польшу. Если бы английские и французские войска начали большое наступление на Западе, то остановить его Гитлеру вряд ли бы удалось, поскольку все силы были брошены на Восток. Но правительства Чемберлена и Даладье предпочли бездействовать, что позволило Гитлеру успешно осуществлять блицкриг. Начальный период войны на Западном фронте вошел в историю под названием «странной войны». Однако до 10 мая 1940 года шла так называемая «странная война». Войска Франции и Англии удобно расположились на границах с Германией и никаких активных боевых действий не предпринимали. 10 мая 1940 года немцы ринулись в наступление. Наземные войска союзников превосходили противника в силах и средствах. Германия имела только небольшой перевес в авиации. Однако главное преимущество вермахта состояло в том, что политическое и военное руководство Франции оказалось неспособным организовать эффективную оборону. Да и не очень стремилось к этому. В результате немцы уже 14 июня овладели Парижем. Могу ответить только на 2 вопрос
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