Сочинение самый интересный день на осенных каникулах
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Сочинение самый интересный день на осенных каникулах
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Гость:
Мой самый интересный день на осенних каникулах - день, когда мы всей семьёй пошли в цирк. В этот день папа взял отгул на работе, а мама отпросилась с работы пораньше. К цирку мы шли через парк, где всё ещё не отключили фонтан. Моя младшая сестра - Соня тут же побежала к фонтану, но папа остановил её, сказав, что если она промочит ноги, то мы пойдем домой. В цирке было очень тесно. Я крепко держала маму за руку, чтобы не потеряться. Мы сидели в первом ряду. Представление началось с выступления воздушных гимнастов и клоунов. Потом нам показали собачек, бегающих по канату. Кульминацией представления стал выход тигра на шаре. Мне было очень страшно, ведь тигр был достаточно близко от меня. Когда представление закончилось мы пошли в кафе, где папа купил нам с сестрой наши любимые сладости. Это был замечательный день.
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