Расстояние между поселкамис 30 км лыжник прошол зп 3 часа.На обратном пути он увели??ил скорость на 5 км/ч сколько времени он потрптил на путь туда и обратно?
Математика
Расстояние между поселкамис 30 км лыжник прошол зп 3 часа.На обратном пути он увели??ил скорость на 5 км/ч сколько времени он потрптил на путь туда и обратно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30:3=10 (км/ч) - скорость лыжника "туда" 10+5=15 (км/ч) - скорость "оттуда" 30:15=2 (ч) Ответ: 2 часа.
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