Расстояние между поселкамис 30 км лыжник прошол зп 3 часа.На обратном пути он увели??ил скорость на 5 км/ч сколько времени он потрптил на путь туда и обратно?

Математика

Расстояние между поселкамис 30 км лыжник прошол зп 3 часа.На обратном пути он увели??ил скорость на 5 км/ч сколько времени он потрптил на путь туда и обратно?

Автор: Гость