Отгадайте загадку. рассмотрите картинку. Назовите как можно больше слов. которыми можно описать отгадку. пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья
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Отгадайте загадку. рассмотрите картинку. Назовите как можно больше слов. которыми можно описать отгадку. пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень, осенняя пора... ну... в таком роде
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