Отгадайте загадку. рассмотрите картинку. Назовите как можно больше слов. которыми можно описать отгадку. пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья

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Отгадайте загадку. рассмотрите картинку. Назовите как можно больше слов. которыми можно описать отгадку. пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья

Автор: Гость