Почему крестьянам не удалось добраться до Иерусалима, а феодалы достигли цели?
История
Почему крестьянам не удалось добраться до Иерусалима, а феодалы достигли цели?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что крестьяне плохо владели оружием в этот крестовый поход отправляли даже детей.
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