Сколько лет В.И.Даль посвятил написанию Толкового словаря
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Сколько лет В.И.Даль посвятил написанию Толкового словаря
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он посветил написанию Толкового словаря 53 года
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