В одной из статей Радищев писал, что истинному сыну отечества подобает быть честн??м, благонравным и благородным. Без истинной чести человек "как без души" Можно ли самого писателя назвать истинным сыном отечества, патриотом?

Литература
В одной из статей Радищев писал, что истинному сыну отечества подобает быть честн??м, благонравным и благородным. Без истинной чести человек "как без души" Можно ли самого писателя назвать истинным сыном отечества, патриотом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
онечно, Радищев был истинным сыном отечества.
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