Скласти 3 речення про місяць листопад
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Скласти 3 речення про місяць листопад
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Гость:
Листопад - останній місяць осені; Листопад - найхолодніший і повний сюрпризів місяць. Я так обожнюю листопад,оскільки саме в ньому починається перший сніг.
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