Сочинение на тему:"Нужно ли милосердие в мире/в обществе/в дружбе"
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Сочинение на тему:"Нужно ли милосердие в мире/в обществе/в дружбе"
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Напиши так: Я считаю что ( своё мнение ) И как нибудь про аргументируй
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