Один пловец проплыл 300метров а второй на 50 метров больше сколько метров осталась проплыть каждому если длина дистанция равна 500 метрам
Математика
Один пловец проплыл 300метров а второй на 50 метров больше сколько метров осталась проплыть каждому если длина дистанция равна 500 метрам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500-300=200м осталось проплыть первому пловцу 200-50=150м осталось проплыть второму пловцу
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