Один пловец проплыл 300метров а второй на 50 метров больше сколько метров осталась проплыть каждому если длина дистанция равна 500 метрам

Математика

Один пловец проплыл 300метров а второй на 50 метров больше сколько метров осталась проплыть каждому если длина дистанция равна 500 метрам

Автор: Гость