Отгадай загадку Запиши отгадку наши поросятки выросли на грядке к солнышку бочко?? хвостики крючком эти поросятки играет с нами в прятки подбери и запиши по три глагола в настоящем прошедшем времени
Русский язык
Отгадай загадку Запиши отгадку наши поросятки выросли на грядке к солнышку бочко?? хвостики крючком эти поросятки играет с нами в прятки подбери и запиши по три глагола в настоящем прошедшем времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огурцы. выросли - растут; играют -играли; сидит - сидел
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Укажите являются ли верными следующие суждения? А) в ионных уравнениях реакций сл??бые электролиты записываются в виде ионов. Б) в ионных уравнения...
Английский язык
Русский язык
Стихотворение К.Бальмонта <<Осень>>-если что посмотрите в интернете Выпиш?? слова с буквами безударных гласных в корне ПОМОГИТЕ П...
Окружающий мир