Укажите являются ли верными следующие суждения? А) в ионных уравнениях реакций сл??бые электролиты записываются в виде ионов. Б) в ионных уравнениях реакций осадки записываются в виде молекул
Химия
Укажите являются ли верными следующие суждения? А) в ионных уравнениях реакций сл??бые электролиты записываются в виде ионов. Б) в ионных уравнениях реакций осадки записываются в виде молекул
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верно только первое суждение)
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