Откуда берутся в морозилке снег и лед если воду туда не наливали
Другие предметы
Откуда берутся в морозилке снег и лед если воду туда не наливали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда вы открываете морозилку то туда приходит тепло и он начинает таять а когда вы его закрываете то эти капли которые растаяли то они замерзают и образуется лед
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Математика
На овощной базе хранится картофель в 36 контейнерах по 820 кг в каждом. За день с базы увезли четвёртую часть всего картофеля. Сколько килограммов ...
Математика