Откуда берутся в морозилке снег и лед если воду туда не наливали

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Откуда берутся в морозилке снег и лед если воду туда не наливали
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда вы открываете морозилку то туда приходит тепло и он начинает таять а когда вы его закрываете то эти капли которые растаяли то они замерзают и образуется лед
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