В 2 ух ящиках 84 огурца в одном ящике 39 огурцов. на сколько больше огурцов в другом я??ике?

Математика

В 2 ух ящиках 84 огурца в одном ящике 39 огурцов. на сколько больше огурцов в другом я??ике?

Автор: Гость