В 2 ух ящиках 84 огурца в одном ящике 39 огурцов. на сколько больше огурцов в другом я??ике?
Математика
В 2 ух ящиках 84 огурца в одном ящике 39 огурцов. на сколько больше огурцов в другом я??ике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)84-39=45(огурцов) - в другом ящике2)45-39=6(огурцов)Ответ: на 6 огурцов в одном ящике больше, чем в другом ящике
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