За 3 минут Самолет пролетел 30 километров какое расстояние пролетел он за 3 минуты если его скорость увеличивается на 5 километров в минуту

Математика
За 3 минут Самолет пролетел 30 километров какое расстояние пролетел он за 3 минуты если его скорость увеличивается на 5 километров в минуту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 км. 30:3=10 10+15+20=45км
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