За 3 минут Самолет пролетел 30 километров какое расстояние пролетел он за 3 минуты если его скорость увеличивается на 5 километров в минуту

Математика

За 3 минут Самолет пролетел 30 километров какое расстояние пролетел он за 3 минуты если его скорость увеличивается на 5 километров в минуту

Автор: Гость