Помогите разложить многочлен на множители 7z(x-y) -5 ( y-x)
Алгебра
Помогите разложить многочлен на множители 7z(x-y) -5 ( y-x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7z*(x-y)-5*(y-x)=7z*(x-y)-5*(-(x-y))=7z*(x-y)+5(x-y)=(x-y)*(7z+5)
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