Сочинение на тему счастье жить под мирным небом

Гость: Гость:

Никому ,никогда не пожелаю зла .Вернется это всё бумерангом. Жить под мирным небом хочется каждому из нас ,но бывают обрывы ,ссоры .Как хочется мне ,чтобы люди не ссорились, не делали глупостей в своей жизни, и не мучали других людей. У каждого из нас одна жизнь, одна судьба .И когда задумываешься ,что сему есть конец ,ценить хочется каждую минуту .Я хочу жить жить под мирным небом.