Помогите плиз прошу умоляю у меня завтра тест и мы с мамой уже часа полтора решаем никак не можем решить вот задание степа прошел 300м. что состовляет 5/9 расстояния от дома до школы. на каком расстоянии от школы живет Степа? п...

Математика

Помогите плиз прошу умоляю у меня завтра тест и мы с мамой уже часа полтора решаем никак не можем решить вот задание степа прошел 300м. что состовляет 5/9 расстояния от дома до школы. на каком расстоянии от школы живет Степа? помогите умоляю мне срочно нужно это выполнить а потом еще и 2 задания даю 11 баллов кто ответит нормально прошу вас дайте ответ нормальный и в течении 5 ,6 минут!!!!!

Автор: Гость