Помогите плиз прошу умоляю у меня завтра тест и мы с мамой уже часа полтора решаем никак не можем решить вот задание степа прошел 300м. что состовляет 5/9 расстояния от дома до школы. на каком расстоянии от школы живет Степа? п...
Математика
Помогите плиз прошу умоляю у меня завтра тест и мы с мамой уже часа полтора решаем никак не можем решить вот задание степа прошел 300м. что состовляет 5/9 расстояния от дома до школы. на каком расстоянии от школы живет Степа? помогите умоляю мне срочно нужно это выполнить а потом еще и 2 задания даю 11 баллов кто ответит нормально прошу вас дайте ответ нормальный и в течении 5 ,6 минут!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300 делим на 5 =60•9=540 расстояние от дома до школы.
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