Вставить пропущенные буквы, раскрыть скобки: нестись вскач?, ра(с,з)пахнулось наст??ж?, идти уже (не)втерпёж?, ударил наотмаш?, одеты (по)зимнему, точ?(в)точ? похожи, идти (в)месте, общаться (по)дружески.
Русский язык
Вставить пропущенные буквы, раскрыть скобки: нестись вскач?, ра(с,з)пахнулось наст??ж?, идти уже (не)втерпёж?, ударил наотмаш?, одеты (по)зимнему, точ?(в)точ? похожи, идти (в)месте, общаться (по)дружески.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Распахнулось Невтерпеж По зимнему Точь в точь Вместе По дружески
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