Помогите, пожалуйста! Какой объём водорода образуется при растворении в серной кислоте 300 г цинка, содержащего 20% примесей?

Химия

Помогите, пожалуйста! Какой объём водорода образуется при растворении в серной кислоте 300 г цинка, содержащего 20% примесей?

Автор: Гость