Помогите, пожалуйста! Какой объём водорода образуется при растворении в серной кислоте 300 г цинка, содержащего 20% примесей?
Химия
Помогите, пожалуйста! Какой объём водорода образуется при растворении в серной кислоте 300 г цинка, содержащего 20% примесей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(cм. Zn) = 300 г ω(примесей) = 20%=0,2 V(H2) - ? m(Zn) = 300 г*0,8=240 г 240 г х л Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2↑ 65 г 22,4 л х=V(H2) = 240*22.4/65 = 82.71 л Ответ: 82,71 л
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