Вычислите объем сернистого газа ( н.у.) , получаемого из 800 г пирита. (FeS2)
Химия
Вычислите объем сернистого газа ( н.у.) , получаемого из 800 г пирита. (FeS2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Определим массу FeS2 M( FeS2 ) = W( FeS2 )*m( пирита )M( FeS2 ) = 0,8 * 1000кг = 800кг 2. Вычислим теоретическую массу продукта800кг x кг4FeS2 + 11O2 = 8SO2 + 2Fe2O3 М( FeS2 ) = 120 г /моль М(SO2) = 64 г /мольn 4моль 8 мольm 480г 512гх = 800кг*512г / 480г = 853 кг х = 853кг
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