Вычислите объем сернистого газа ( н.у.) , получаемого из 800 г пирита. (FeS2)

Химия
Вычислите объем сернистого газа ( н.у.) , получаемого из 800 г пирита. (FeS2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1. Определим массу  FeS2 M( FeS2 ) = W( FeS2 )*m( пирита )M( FeS2 ) = 0,8 * 1000кг = 800кг 2.  Вычислим  теоретическую массу продукта800кг                   x  кг4FeS2 + 11O2 = 8SO2 + 2Fe2O3                                М( FeS2 ) = 120  г /моль  М(SO2) = 64  г /мольn      4моль            8 мольm     480г                  512гх =  800кг*512г / 480г =   853 кг х = 853кг

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