Диктант из 40 слов по русскому языку
Русский язык
Диктант из 40 слов по русскому языку
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Гость:
Пришла весна. Светит яркое солнышко. Рыхлый снег остался в тени леса. На лесных озёрах треснул лёд. Мутная вода затопила низкие места. По дорогам журчат шумные ручьи. Кругом лужи. Весело кричат воробьи. Летят домой птицы. Все рады весне. ( 40 слов )Слова для справок:солнышко, все.
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