Диктант из 40 слов по русскому языку

Гость: Гость:

Пришла весна. Светит яркое солнышко. Рыхлый снег остался в тени леса. На лесных озёрах треснул лёд. Мутная вода затопила низкие места. По дорогам журчат шумные ручьи. Кругом лужи. Весело кричат воробьи. Летят домой птицы. Все рады весне. ( 40 слов )Слова для справок:солнышко, все.