Помогите пожалуйста решить 154 номер. спасибо
Математика
Помогите пожалуйста решить 154 номер. спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 = 30мм 2=32мм 3= 120мм 4=94мм 5=130мм
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