Слово рассыпчатый- разбор по составу
Русский язык
Слово рассыпчатый- разбор по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
приставка - РАС; корень - СЫП; суффикс - ЧАТ; окончание - ЫЙ; Основа слова: РАССЫПЧАТ
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