Хозяйка хотела купить арбуз массой 3 кг,а купила массой 5 кг,поэтому заплатила на 6 ??рн больше Сколько стоил купленый арбуз?

Математика

Хозяйка хотела купить арбуз массой 3 кг,а купила массой 5 кг,поэтому заплатила на 6 ??рн больше Сколько стоил купленый арбуз?

Автор: Гость