Хозяйка хотела купить арбуз массой 3 кг,а купила массой 5 кг,поэтому заплатила на 6 ??рн больше Сколько стоил купленый арбуз?
Математика
Хозяйка хотела купить арбуз массой 3 кг,а купила массой 5 кг,поэтому заплатила на 6 ??рн больше Сколько стоил купленый арбуз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 кг стоят 6 грн, 1 кг значит 6:2=3грн 5*3=15 грн-стоил купленный арбуз
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