На овощной базе хранится картофель в 36 контейнерах по 820 кг в каждом. За день с базы увезли четвёртую часть всего картофеля. Сколько килограммов картофеля осталось на базе?

Математика

На овощной базе хранится картофель в 36 контейнерах по 820 кг в каждом. За день с базы увезли четвёртую часть всего картофеля. Сколько килограммов картофеля осталось на базе?

Автор: Гость