На овощной базе хранится картофель в 36 контейнерах по 820 кг в каждом. За день с базы увезли четвёртую часть всего картофеля. Сколько килограммов картофеля осталось на базе?
Математика
На овощной базе хранится картофель в 36 контейнерах по 820 кг в каждом. За день с базы увезли четвёртую часть всего картофеля. Сколько килограммов картофеля осталось на базе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22140 кг Осталось на базе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
За 3 минут Самолет пролетел 30 километров какое расстояние пролетел он за 3 минуты если его скорость увеличивается на 5 километров в минуту
Русский язык