Решите пример 5+5+5=550
Математика
Решите пример 5+5+5=550
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два варианта 5+545=550, 545+5=550, или 5+5+5 неравно 550.
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