Откуда появилось название метро Китайгород? Немного напишите тк мне это перепис??вать, а не печатать..
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Откуда появилось название метро Китайгород? Немного напишите тк мне это перепис??вать, а не печатать..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Китай-город — исторический район Москвы внутри Китайгородской крепостной стены, пристроенной в 1538 году к угловым башням Московского Кремля: Беклемишевской и Арсенальной. Изначально станция метро именуемая «Китай-Город» называлась «Площадью Ногина»
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