Откуда произошло имя Мария

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Происхождение имени Мария: Имя имеет древнееврейское происхождение Характеристика имени Мария: Мария — натура праведливая и бескомпромиссная, но очень обидчивая и своенравная. Она не показывает внешне своего эмоционального состояния, но в экстремальных си уациях становится «взрывоопасной» . Под горячую руку ей лучше не попадаться. Неудачи и поражения расстраивают её, но трагедии из этого она не делает. За себя может постоять, в обиду ни себя, ни своих близких не даст. Хороший организатор, она способна добиться успехов на административной работе среднего уровня. Всегда стремится к самостоятельному участку работы, где не требуется жесткого подчинения одному конкретному человеку. Добивается профессиональных успехов в педагогике, медицине, бизнесе. Но больше всего ей нравится быть хранительницей домашнего очага, хозяйкой интеллектуального салона, в котором она бы блистала. Мария всегда излучает тепло, ласку, внимание. В сексе она выражает себя, свой нрав и свои прихоти. Рассматривает его как удовольствие и самозабвенно отдается любовной игре. Невероятно ревнива, что нередко отражается на её сексуальном поведении — Мария стремится выжать из мужчины все возможное, чтобы у него не оставалось сил на другую женщину. При этом она достаточно сдержанная, сексуальная близость для неё возможна только в привычной обстановке. В браке верная и тяжело переживает неверность мужа. Преданная мать, отдает всю себя детям. Дети отвечают ей взаимностью и всегда выступают на её стороне. У Марии сложные отношения со свекровью, если последняя здорова, но она очень заботлива к ней, если та старая и немощная.