Откуда взялся фразеологизм "Прокруство ложе"?
Русский язык
Откуда взялся фразеологизм "Прокруство ложе"?
Ответ(ы) на вопрос:
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История происхождения фразеологизмов Фразеологизмы существуют на протяжении всей истории языка. Уже с конца 18 века они объяснялись в специальных сборниках и толковых словарях под различными названиями (крылатые выражения, афоризмы, идиомы, пословицы и поговорки) . Еще М. В. Ломоносов, составляя план словаря русского литературного языка, указывал, что в него должны войти «фразесы» , «идеоматизмы» , «речения» , то есть обороты, выражения. Основную массу употребляющихся в настоящее время фразеологических оборотов составляют устойчивые сочетания слов исконно - русского происхождения. Они возникли в русском языке или унаследованы из более древнего языка.
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