Отметь главное слово ( с нейтральным оттенком ) в данном ряду: Хныкать, реветь, рыдать, плакать, выть, кричать, скулить

Русский язык
Отметь главное слово ( с нейтральным оттенком ) в данном ряду: Хныкать, реветь, рыдать, плакать, выть, кричать, скулить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное слово - плакать
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