Отметь главное слово ( с нейтральным оттенком ) в данном ряду: Хныкать, реветь, рыдать, плакать, выть, кричать, скулить
Русский язык
Отметь главное слово ( с нейтральным оттенком ) в данном ряду: Хныкать, реветь, рыдать, плакать, выть, кричать, скулить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное слово - плакать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!1 Каким примером можно проиллюстрировать следующее правило: "У существительных 1 склонения в форме предложного падежа пишется ...