Отметь крестиком авторов в чьих произведениях упоминаются животные .Подчеркни фамилии авторов басен- Барто,Пушкин,Андерсон,Крылов,Бианки

Литература
Отметь крестиком авторов в чьих произведениях упоминаются животные .Подчеркни фамилии авторов басен- Барто,Пушкин,Андерсон,Крылов,Бианки
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Гость:
Кажется у Крылова точно незнаю
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