Отметьте, где неравенство записано верно. A) 0,1 т ˂ 1 ц B) 7 дм ˃ 67 см C) 1,5 ч ˃ 100 мин D) 130,07 км ˃ 130 700 м
Математика
Отметьте, где неравенство записано верно. A) 0,1 т ˂ 1 ц B) 7 дм ˃ 67 см C) 1,5 ч ˃ 100 мин D) 130,07 км ˃ 130 700 м
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Гость:
B так как 7 дь =70 см а 70>67
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