Отметьте, где неравенство записано верно. A) 0,1 т ˂ 1 ц B) 7 дм ˃ 67 см C) 1,5 ч ˃ 100 мин D) 130,07 км ˃ 130 700 м

Математика

Отметьте, где неравенство записано верно. A) 0,1 т ˂ 1 ц B) 7 дм ˃ 67 см C) 1,5 ч ˃ 100 мин D) 130,07 км ˃ 130 700 м

Автор: Гость