Каковы причины расправы Святополка над своими братьями?
Литература
Каковы причины расправы Святополка над своими братьями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он хотел власти над всей Киевской Русью
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