Помогите только придумать тему (50б) нужно написать как будто ты хочешь куда то по??хать(экспедиция например) , где то участвовать или пойти на какую то работу/подработку(но это в последнюю очаредь). + к этому нужно написать к...

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Помогите только придумать тему (50б) нужно написать как будто ты хочешь куда то по??хать(экспедиция например) , где то участвовать или пойти на какую то работу/подработку(но это в последнюю очаредь). + к этому нужно написать какими качествами (хорошие черты характера) я обладаю или что я умею. (ТОЛЬКО ТЕМУ) . . . . пример прикреплен (что то на подобие) Приложение

Автор: Гость