Помогите только придумать тему (50б) нужно написать как будто ты хочешь куда то по??хать(экспедиция например) , где то участвовать или пойти на какую то работу/подработку(но это в последнюю очаредь). + к этому нужно написать к...

Английский язык
Помогите только придумать тему (50б) нужно написать как будто ты хочешь куда то по??хать(экспедиция например) , где то участвовать или пойти на какую то работу/подработку(но это в последнюю очаредь). + к этому нужно написать какими качествами (хорошие черты характера) я обладаю или что я умею. (ТОЛЬКО ТЕМУ) . . . . пример прикреплен (что то на подобие) Приложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хочу поехать в поход Я выносливый, друдолубивый, умею разжигать огонь, ставить палатку, ловить рыбу
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