Лексический разбор слова колпак,аннотация,гравюра,отражение

Русский язык
Лексический разбор слова колпак,аннотация,гравюра,отражение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колпак - то, что мы накидываем на голову.мягкий конусообразный головной убор. Однозначное.В прямом значении Синоним капюшон Пометок нет 
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