Выписать из худ.лит-ры 3 пр-я сложных и 3 пр-я с однородными членами. Основы подчеркнуть, составить схемы после каждого пр-я.

Гость: Гость:

Я(подлеж.) понял(сказ.), что меня ожидает(сказ.) какая-то ужасная смерть(подл.). Через неделю испанцы(п) предательски захватили(од.с.) Монтесуму и сделали(од.с) своим пленником. (Р. Хаггарт, "Дочь Монтесумы") Он(п) искоса взглянул(с) на приближающиеся корабли и скользнул(с) взглядом по мисс Бишоп и лорду Джулиану, которые(п) стояли(с) вместе в нескольких шагах от него. Он(п) отвёл в свою большую каюту безвольного(од. опр.), усмирённого(од.опр.) хвастуна. (Р. Сабатини, "Одиссея капитана Блада" и "Хроника капитана Блада") Алиса(п) поблагодарила(од.с.) его и подняла(од.с.) флаер в воздух. Вместо партера был устроен(сост. с.) бассейн(п), где плавали(с) и плескались(с) делегаты(п) , привыкшие жить в воде. (К. Булычёв, "Приключения Алисы")