Сравните дроби пожалуйста 7/1 и 4/21 3/5 11/20 и так далее номер 359
Математика
Сравните дроби пожалуйста 7/1 и 4/21 3/5 11/20 и так далее номер 359
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) больше вторая дробь 4 21. Б)3 пятых В)3 пятых Г)равно Д) 8 15 Е) 5 12 Ж) 37 115 З) 9 65
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