200,248 при переводе смешаную дробь какое это будет число?(фото)

Алгебра
200,248 при переводе смешаную дробь какое это будет число?(фото)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200-20целых1десятая,248-24целые 8десятых
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