Как ф думаете, чем объясняется существование школьного жаргона? Нужен ли он? Выскажите ваше мнение в сочинении-рассуждение.

Гость: Гость:

Школьный жаргон Я считаю что это очень неприемлемо, тем более для школьников ! Без него можно обойтись, и станет даже лучше. Я не использую плохие слова в своей речи, не буду этого никогда делать. Согласитесь, веди некрасиво выглядит, когда подростки используют жаргонизмы! Да и не только подростки, мне кажется это не приемлемо и не нужно использовать плохие слова в своей речи.