Как ф думаете, чем объясняется существование школьного жаргона? Нужен ли он? Выскажите ваше мнение в сочинении-рассуждение.

Русский язык
Как ф думаете, чем объясняется существование школьного жаргона? Нужен ли он? Выскажите ваше мнение в сочинении-рассуждение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школьный жаргон Я считаю что это очень неприемлемо, тем более для школьников ! Без него можно обойтись, и станет даже лучше. Я не использую плохие слова в своей речи, не буду этого никогда делать. Согласитесь, веди некрасиво выглядит, когда подростки используют жаргонизмы! Да и не только подростки, мне кажется это не приемлемо и не нужно использовать плохие слова в своей речи.
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