Скажите пожалуйста слова для проверки: оТделялись, отстуП, стрАницы, краснОй, первУю, осталЬные, рИсовал, шеснадцатОм, векЕ, поЯвилось, продОлжали, выдЕления, мыслИ, стрОку. Те что большие, проверить. Спасибо.

Русский язык
Скажите пожалуйста слова для проверки: оТделялись, отстуП, стрАницы, краснОй, первУю, осталЬные, рИсовал, шеснадцатОм, векЕ, поЯвилось, продОлжали, выдЕления, мыслИ, стрОку. Те что большие, проверить. Спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. От- приставка (нет приставки од-) 2. ОтстуПать (слышим П) 3. Словарное слово 4. КакОй? — краснОй (определили по окончанию вопроса) 5. КакУю? — первую (см. п. 4) 6. ЛЬ - слышим мягко 7. Словарное слово 8. КакОм? — шестнадцатОм (см. п. 4) 9. 2-е скл. П.п. 10. Явь 11. ПродОлжить 12. Скорее всего дЕлит, но я не уверена 13. 3-е скл. мн.ч. 14. СтрОчка
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